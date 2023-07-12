В Минздраве заявили, что импортные фрукты «не совместимы с нашей генетикой»

В Минздраве Азербайджана посоветовали гражданам отдавать предпочтение местным фруктам, так как импортные фрукты «несовместимы с нашей генетикой».
Об этом заявил эксперт Минздрава, педиатр Акпер Гулиев, передает АПА.
По словам врача, употреблять импортные фрукты не рекомендуется, потому что они несовместимы с нашей генетикой.
«К примеру, такие фрукты как авокадо, манго не совместимы с нашей генетикой, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется. Предпочтение надо отдавать местным и сезонным фруктам», – отметил эксперт Минздрава.