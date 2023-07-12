Зардушт Ализаде: Если мне разрешат, я бы сам отправился в Ханкенди

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Претензии Азербайджана к работе Международного Комитета Красного Креста (МККК) растут — прежде всего потому, что сама деятельность организации начинает выходить за рамки гуманитарной, а МККК все явственней сочувствует армянской стороне.

«Армения использует для осуществления незаконной деятельности даже конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) и этим подрывает основную гуманитарную миссию организации. Из-за этого Азербайджан был вынужден приостановить проезд автомобилей МККК», – написал в своем Twitter-аккаунте глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

Словом, напряженность в отношениях с этой организацией растет, притом что МККК, имея все возможности использовать азербайджанскую территорию для осуществления своей миссии, работает через Армению.

Как отмечает в разговоре с Minval.az политолог Зардушт Ализаде, у МККК есть жесткий устав, они действуют на территории того или иного государства только с согласия этого государства.

«Если оно запрещает, то они не действуют в этой стране. В Ханкенди они действовали с согласия азербайджанского правительства. Пока наше правительство разрешало, чтобы они работали через свой пункт в Горисе, они через территорию Армении возили все, от продуктов до больных. Но сейчас азербайджанское правительство ставит условия, чтобы их деятельность была обеспечена через Барду. Пусть больные армяне лечатся в Барде, врачи обязаны лечить и «богатого и клятого»», – сказал эксперт.

Наш собеседник добавил, что вопрос упирается в позицию преступной верхушки сепаратистов, которые сами не хотят ехать в Барду и запрещают любые контакты с азербайджанцами.

«МККК работало 2 с половиной года с территории Армении. Но сейчас политические условия меняются, наши поставили МККК новые условия, и поэтому им придется приостановить свою работу. У них же нет «армии МККК». Они работают только по согласию правительства. Да, если мы не согласимся на продолжение их работы, то будем нести определенные имиджевые потери, на нас попытаются оказать давление. Сегодня МККК несмотря на то, что там тоже есть коррупция, политические цели и прочее, даже более влиятельная организация, чем ООН», – подчеркнул он.

По словам эксперта, армянам Карабаха столько рассказали страшных историй про азербайджанцев, что они боятся нас.

«Еще много времени нужно, чтобы они выздоровели психологически. Армянская сторона отказывается работать с Азербайджаном. Можно заставить МККК работать через Азербайджан, но они могут просто заявить, что в таких условиях отказываются работать в Ханкенди, но за это на Азербайджан будет огромное международное давление», – считает эксперт.

Ализаде напомнил, что МККК работает везде, где есть зоны бедствия, начиная от Афганистана, африканских стран и заканчивая Северной Кореей.

«Карабах, к сожалению, пока квалифицируется как зона бедствия. Армянам Карабаха 30 лет твердили о «великой победе», потом за 44 дня этот миф был уничтожен. Они сначала все убежали в Армению, потом россияне вернули их обратно. Армяне, с одной стороны, хотели вести переговоры, но и российские военные, и их криминальная «власть» это запрещает. Бандит Араик недавно принял «решение», что за любую попытку контакта, в любой форме, даже если человек просто хотел узнать, что Азербайджан предлагает, можно будет сесть в тюрьму. Митинги, собрания — все запрещено. Этих людей в Карабахе просто жаль, если мне разрешат, я бы сам отправился в Ханкенди и начал бы общаться с людьми, но мне не разрешат, потому что Россия не хочет мира», – сказал он.

Политолог добавил, что вопрос не только в МККК — Азербайджан такие же условия ставит и российским миротворцам.

«Азербайджан также отказывает в материально-техническом обеспечении российским миротворцам в Карабахе и через Армению. Мы предлагаем им везти все необходимое через Азербайджан. Россияне отказались, а мы в ответ запретили российским военным грузовикам проезжать через ППП «Лачин». Они снабжаются сейчас двумя вертолетами.

Наша власть завинчивает гайки, потому что мы 2 с половиной года призываем и русских, и армян начать процесс реинтеграции, но они отказываются. Россияне понимают, что если начнется процесс реинтеграции, если карабахские армяне и азербайджанцы помирятся, то им придется уйти. Они хотят, чтобы отношения недоверия и вражды остались, что обуславливает их нахождение в Карабахе перед всем миром», – заключил наш собеседник.

Ниджат Гаджиев