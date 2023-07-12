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В результате операции МВД и ГПС изъято 58 кг наркотиков (видео)

В результате операции МВД и ГПС изъято 58 кг наркотиков (видео)

Предотвращен незаконный оборот большой партии наркотических средств.

Как сообщили в МВД, на основании поступившей оперативной информации, в ходе мероприятий в Имишлинском районе были задержаны ранее судимые жители города Гейчай – Руслан Гасымов, Нурлан Мехтиев и Эльмир Исмаилов, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

В общей сложности у этих лиц было обнаружено 58 килограммов марихуаны, 1030 таблеток метадона.

Руслан Гасымов, Нурлан Мехтиев и Эльмир Исмайлов сообщили, что обнаруженные у них наркотические средства они приобрели у гражданина Ирана по имени «Сеид».

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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