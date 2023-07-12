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В Азербайджане объектам общепита будут присваивать звезды

В Азербайджане объектам общепита будут присваивать звезды

Объекты общепита будут классифицироваться по пятизвездочной системе по примеру отелей.

Об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли заявил на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона ”О безопасности продовольствия» по итогам шести месяцев этого года, передает Report.

Г.Тахмазли отметил, что этот процесс будет осуществляться Институтом продбезопасности Азербайджана по добровольному желанию предпринимателей.

Председатель АПБА отметил, что в связи с этим подготовлены и утверждены инструкции в соответствии с международной практикой.

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