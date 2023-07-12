Белый дом ответил на критику Зеленского

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Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат в ответ на критику действий НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского заявила, что страны альянса «послали позитивный сигнал».

«Я согласна, что коммюнике стало беспрецедентным, но в хорошем смысле. Все страны – члены альянса вчера собрались и достигли соглашения, направив очень сильный позитивный сигнал», – сказала Слоат на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По ее словам, даже после окончания вооруженного конфликта Украине предстоит осуществить несколько реформ для вступления в НАТО.

«Есть стандарты, которым страны должны соответствовать, чтобы вступить в альянс. <…> Однако остаются реформы в государственном и оборонном секторах, которые Украина должна реализовать», – пояснила она. Слоат назвала упразднение плана действий для членства Киева в альянсе свидетельством того, что «Украина делает успехи».