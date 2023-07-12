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Западная пресса: Эрдоган стал «могущественным как никогда»

Западная пресса: Эрдоган стал «могущественным как никогда»

В настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган значительно усилил свои позиции в международной политике. Об этом пишет немецкое издание Bild, анализируя растущее влияние Турции на международной политической арене.

Как отмечает издание, Эрдоган показал себя лидером, способным договориться как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Турецкий президент заключает сделки и демонстрирует готовность стать посредником в переговорах.

«Внезапно Эрдоган стал таким могущественным как никогда», – пишет Bild.

Издание отмечает, что турецкий президент стал шантажировать НАТО. Чего стоит одна история со вступлением в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Последняя страна, кстати, до сих пор в НАТО не принята именно из-за позиции турецкого руководства, которое требует выполнения его условий.

Запад показал, что сейчас он очень сильно зависит от лояльности Эрдогана, который понял, что может легко шантажировать европейские страны и США, пользуясь возможностью не пропускать отдельные государства в состав Североатлантического альянса.

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