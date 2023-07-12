WP: американская делегация «пришла в ярость» из-за слов Зеленского

В США «пришли в ярость» из-з вчерашней критики Владимира Зеленского в адрес НАТО.
Об этом пишет Washington Post.
В первый день саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент назвал «абсурдом» решение Альянса выставить Украине условия для вступления и предположил, что Запад не хочет видеть Киев членом НАТО.
Как пишет издание, это заявление «серьезно разозлило» делегацию США. Американцы «пришли в ярость» из-за поста Зеленского.
По их мнению, эта «авантюра» использовалась президентом Украины в качестве тактики ведения переговоров.
Дипломаты стран, которые входят в Альянс, также сочли ситуацию «очень напряженной».