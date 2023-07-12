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WP: американская делегация «пришла в ярость» из-за слов Зеленского

WP: американская делегация "пришла в ярость" из-за слов Зеленского

В США «пришли в ярость» из-з вчерашней критики Владимира Зеленского в адрес НАТО.

Об этом пишет Washington Post.

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент назвал «абсурдом» решение Альянса выставить Украине условия для вступления и предположил, что Запад не хочет видеть Киев членом НАТО.

Как пишет издание, это заявление «серьезно разозлило» делегацию США. Американцы «пришли в ярость» из-за поста Зеленского.

По их мнению, эта «авантюра» использовалась президентом Украины в качестве тактики ведения переговоров.

Дипломаты стран, которые входят в Альянс, также сочли  ситуацию «очень напряженной».

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