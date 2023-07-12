Задержан мужчина, укравший деньги, которые собирали в соцсетях для онкобольных (видео)

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Задержан человек, похитивший деньги с банковских карт, размещенные в социальных сетях, с целью оказания помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями.

В результате оперативно-технических мероприятий задержан и привлечен к уголовной ответственности Аслан Гурбанов, совершивший указанные противоправные действия методами киберпреступности, сообщает МВД.

Установлено, что А. Гурбанов брал данные банковских карт, размещенных в различных социальных сетях, для сбора финансовой помощи от онкологических больных и связывался с этими людьми через зарубежные виртуальные номера. Конфиденциальную информацию о банковских картах он получил, обманув этих лиц под видом оказания им помощи. Украденные с помощью информационных технологий деньги А. Гурбанов сначала перевел на свои счета в букмекерских конторах за границей, чтобы потерять их из виду. Позже он перевел деньги на свою банковскую карту и обналичил ее.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 177.2.3-1 УК (кража, совершенная с использованием электронных носителей информации или информационных технологий).