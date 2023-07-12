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ISW: ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге

ISW: ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге

Украинские войска ведут контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города. Также, ВСУ продолжают продвигаться на Юге.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

11 июля украинские войска продлили контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута. Министерство обороны России утверждало, что российские войска, якобы, отразили украинские атаки северо-западнее Клещиевки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия и контролируют все высоты вокруг Бахмута.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продолжают атаковать тактические высоты вокруг Клещиевки и якобы уменьшили свою контрнаступательную активность возле Раздолевки. Другой военный блогер РФ утверждал, что украинские войска заняли новые позиции северо-западнее Клещиевки и продвинулись до 1,5 км вблизи Роздоловки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Григоровки и Орехово-Василовки. На геолокационных кадрах, опубликованных 11 июля, также видно, как украинские войска отражают атаку России на восточной окраине Орехово-Василовки.

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