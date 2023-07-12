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МИД: Международный суд отклонил требование Армении, не обнаружив нарушений на Лачинской дороге

МИД: Международный суд отклонил требование Армении, не обнаружив нарушений на Лачинской дороге

В Постановлении Международного Суда (МС) от 6 июля 2023 года, официально опубликованном 11 июля 2023 года, МС единогласно отклонил требование Армении от 12 мая 2023 года о внесении изменений в Постановление Суда от 22 февраля 2023 года по делу Армении против Азербайджана в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Таким образом, постановление Суда вновь подтвердило, что просьба Армении изменить постановление от 22 февраля 2023 г. является необоснованным.

Вопреки лжи Армении, Международный Суд не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачинской дороге; суд также не обнаружил нарушение Азербайджаном постановление от 22 февраля.

Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации спора между сторонами, и положить конец действиям, препятствующим работе ППП Лачин», – говорится в документе.

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