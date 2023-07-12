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Эксперт: Пригожинский мятеж носил опереточный и декларативный характер

Эксперт: Пригожинский мятеж носил опереточный и декларативный характер

Главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в Кремле были сделаны предложения взамен на то, что он немедленно прекратит свой вооруженный мятеж.

Об этом во время чата на «Главреде» рассказал политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Думаю, Пригожину предложили сохранение финансовых активов, даже вернули «газельку» с 4 миллиардами. Ему предложили жизнь и материальное благополучие в обмен на то, что он «сворачивает бузу» и пропадает с радаров. В пользу этой версии говорит и тот факт, что уже практически распущен медиа-холдинг, и пригожинская «фабрика троллей» перейдет в чьи-то умелые и более надежные руки, не пропадет. А вот журналистам можно только посочувствовать – они явно останутся без работы, а их работа на Пригожина будет расцениваться как негативный фактор», ‒ сказал он.

Золотарев полагает, что весь пригожинский мятеж изначально носил опереточный и декларативный характер.

«Что касается самого мятежа, то у меня все-таки ощущение того, что это был недомятеж. Пригожин был не против Путина, а против Шойгу. Но так ведь и Шойгу никто особо не ловил, хотя при желании это можно было бы продемонстрировать […] Но, возможно, в этот момент кто-то очень удачно им сыграл и подтолкнул. Когда один вертолет наносит удар по колонне, это очень дорогая декорация, которая должна убедить непосвященного человека в реальности происходящего. Но вертолетов одновременно может быть и десяток, и могли наноситься удары с воздуха по колонне, которая уязвима по определению, но никто даже не перекрывал движение для гражданских машин по М-4. Очень много вопросов и странных моментов в этом мятеже. Слишком все легко и просто до 17:00 субботы происходило», ‒ сказал он.

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