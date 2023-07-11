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11 пунктов заявления по итогам первого дня саммита НАТО

11 пунктов заявления по итогам первого дня саммита НАТО

Участники саммита НАТО в Вильнюсе обнародовали заявление альянса по итогам первого дня мероприятия.

В заявлении говорится:

— Перспектива использования странами НАТО ядерного оружия «чрезвычайно далека».

— НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России в ее войне с Украиной.

— Углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.

— Военная интеграция РФ с Беларусью воздействует на региональную стабильность и оборону НАТО.

— НАТО намерена сохранять открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию.

— Альянс не стремится к конфронтации с Россией, но не может считать ее партнером.

— Амбиции Китая бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.

— НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности.

— Страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности.

— Укрепление отношений с Сербией пошло бы на пользу НАТО.

— Страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия.

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