11 пунктов заявления по итогам первого дня саммита НАТО

Участники саммита НАТО в Вильнюсе обнародовали заявление альянса по итогам первого дня мероприятия.
В заявлении говорится:
— Перспектива использования странами НАТО ядерного оружия «чрезвычайно далека».
— НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России в ее войне с Украиной.
— Углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
— Военная интеграция РФ с Беларусью воздействует на региональную стабильность и оборону НАТО.
— НАТО намерена сохранять открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию.
— Альянс не стремится к конфронтации с Россией, но не может считать ее партнером.
— Амбиции Китая бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.
— НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности.
— Страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности.
— Укрепление отношений с Сербией пошло бы на пользу НАТО.
— Страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия.