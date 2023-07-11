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Возобновилось членство США в ЮНЕСКО

Возобновилось членство США в ЮНЕСКО

Процедура возвращения США в состав ЮНЕСКО завершена, Соединенные Штаты стали 194-м государством – членом организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮНЕСКО.

«Процедура возвращения США в ЮНЕСКО завершена: Соединенные Штаты вновь официально стали государством – членом нашей организации», – заявила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле. Таким образом, как считает Азуле, «ЮНЕСКО вновь движется в сторону универсальности».

В пресс-службе организации отметили, что 9 июля Азуле провела телефонный разговор с американской стороной, в ходе которого ей сообщили о том, что в Вашингтоне подписан документ о принятии устава ЮНЕСКО.

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