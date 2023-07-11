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Генпрокуратура открыла дело в связи с ранением армянами Гусейна Абдуллаева

Генпрокуратура открыла дело в связи с ранением армянами Гусейна Абдуллаева

Возбуждено уголовное дело в связи с ранением солдата азербайджанской армии в результате стрельбы со стороны Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего воинской части N министерства обороны Абдуллаева Гусейна Арифа оглы в результате стрельбы из огнестрельного оружия со стороны Армении.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2. 12 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время расследование продолжается, будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.

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