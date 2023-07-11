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Наводнения и оползни убили 86 пакистанцев

Наводнения и оползни убили 86 пакистанцев

По меньшей мере 86 человек погибли с конца июня в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями.

Об этом во вторник сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

«За последние сутки в провинциях Пенджаб и Синд от удара стихии погибли шесть человек. С 25 июня, когда начался сезон дождей, по всей стране жертвами последствий ливней стали не менее 86 жителей, еще свыше 150 человек пострадали», – говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в провинции Пенджаб, где наводнения, обрушения зданий и оползни привели к гибели 52 жителей.

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