Состоялись переговоры между Эрдоганом и Байденом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита лидеров стран НАТО в выставочно-ярмарочном центре LITEXPO встретился с президентом США Джо Байденом.

В начале встречи президент Эрдоган поблагодарил Байдена за телефонный звонок с поздравлениями с переизбранием и добавил: «Я считаю, что сейчас настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому.

Наши предыдущие встречи были чем-то вроде разминки, а сейчас мы начинаем новый процесс, – добавил Эрдоган.

«Для меня начался новый пятилетний президентский срок. Сейчас у вас идет подготовка к выборам. Заранее желаю вам успехов в этом процессе», – приводит «Анадолу» его слова.