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«Хаос в стране закончился в 1993 году». Алиев раскритиковал Минэкологии в связи с событиями в Союдлу

«Хаос в стране закончился в 1993 году». Алиев раскритиковал Минэкологии в связи с событиями в Союдлу

Мы видим, что значительная часть нашей страны уже официально объявлена зоной «зеленой» энергии, на фоне этого случившееся в Гядабейском районе совершенно неприемлемо.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

«Считаю, что Министерство экологии и природных ресурсов допустило, по меньшей мере, халатность, проявило бесконтрольность, выступило в роли пассивного наблюдателя, в результате чего иностранный инвестор отравил нашу природу. Люди по праву подняли голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голоса? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней, куда смотрело Министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо», – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что часть граждан, поддавшись подстрекательствам провокаторов, совершила безнравственные, противозаконные действия, что является невыносимым и неприемлемым. «Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, что за рубежом. Пусть никто, как говорится, не думает, что мы забыли об этом. Хаос, произвол, действия провокационного характера в Азербайджане закончились в 1993 году», – заявил президент Ильхам Алиев.

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