Швеция заявила о долгосрочной приверженности диалогу с Турцией по безопасности

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Швеция привержена новому двустороннему диалогу с Турцией по вопросам безопасности, и это носит долгосрочный характер. Так во вторник прокомментировал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон новые договоренности с Анкарой, которые позволили Турции одобрить шведскую заявку в НАТО, передает ТАСС.

Согласно совместному заявлению, стороны начнут новый двусторонний диалог по вопросам безопасности (Security Compact), который предусматривает «продолжение совместных усилий по борьбе с организованной преступностью и терроризмом».

«Швеция серьезно относится к опасениям Турции по поводу терроризма, и наша приверженность носит долгосрочный характер. Поэтому сейчас налаживается диалог по вопросам безопасности. Мы также договорились углубить наше экономическое сотрудничество в области торговли и инвестиций, многие шведские и турецкие компании считают это выгодным», – приводятся слова Кристерссона в пресс-релизе правительственной канцелярии.