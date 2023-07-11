Байден получил награду, которую не получал ни один президент США

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Президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту США Джо Байдену орден Витаутаса Великого – высшую государственную награду страны, которую до Байдена не получал ни один президент США. Об этом сообщил Белый дом.

«Во время встречи [в Вильнюсе на полях саммита НАТО] президент Науседа вручил президенту Байдену орден Витаутаса Великого с золотой цепью. Это высшая награда, которой президент Литвы может кого-либо удостоить», – говорится в сообщении, переданном пресс-пулом Белого дома.

Американская администрация указывает, что Байден стал первым президентом США, получившим орден за «особые заслуги в развитии двусторонних отношений Литовской Республики и Соединенных Штатов Америки, за улучшение политического, культурного, экономического и социального сотрудничества двух стран».

Отмечается, что орден был учрежден в 1930 году в ознаменование 500-летия со дня смерти великого князя литовского Витовта. Им награждают литовцев и иностранцев за «выдающиеся заслуги перед Литовским государством».

На встрече с Байденом президент Литвы выразил обеспокоенность по поводу того, что «ситуация в регионе ухудшается», а Беларусь, по его словам, становится «дополнительной угрозой и фактором небезопасности».

Науседа призвал НАТО и «самого сильного союзника» – США – «последовательно подходить к вопросу безопасности» стран Балтии. Президент Литвы также подчеркнул, что страна намерена и дальше приобретать американскую военную технику.