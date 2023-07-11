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Байден получил награду, которую не получал ни один президент США

Байден получил награду, которую не получал ни один президент США

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту США Джо Байдену орден Витаутаса Великого – высшую государственную награду страны, которую до Байдена не получал ни один президент США. Об этом сообщил Белый дом.

«Во время встречи [в Вильнюсе на полях саммита НАТО] президент Науседа вручил президенту Байдену орден Витаутаса Великого с золотой цепью. Это высшая награда, которой президент Литвы может кого-либо удостоить», – говорится в сообщении, переданном пресс-пулом Белого дома.

Американская администрация указывает, что Байден стал первым президентом США, получившим орден за «особые заслуги в развитии двусторонних отношений Литовской Республики и Соединенных Штатов Америки, за улучшение политического, культурного, экономического и социального сотрудничества двух стран».

Отмечается, что орден был учрежден в 1930 году в ознаменование 500-летия со дня смерти великого князя литовского Витовта. Им награждают литовцев и иностранцев за «выдающиеся заслуги перед Литовским государством».

На встрече с Байденом президент Литвы выразил обеспокоенность по поводу того, что «ситуация в регионе ухудшается», а Беларусь, по его словам, становится «дополнительной угрозой и фактором небезопасности».

Науседа призвал НАТО и «самого сильного союзника» – США – «последовательно подходить к вопросу безопасности» стран Балтии. Президент Литвы также подчеркнул, что страна намерена и дальше приобретать американскую военную технику.

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