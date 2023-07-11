Странности поведения МККК: теперь еще и контрабанда

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Госпогранслужба Азербайджана распространила релиз, содержание которого с полным правом можно назвать сенсационным. На автомобилях МККК, проезжающих через ППП «Лачин», провозится контрабанда. 1 июля обнаружили спрятанные среди ручной клади полтора десятка мобильных телефонов. 3 июля — 115 экранов от мобильных телефонов, 10 плат для них же, 120 блоков питания, 1 экранный клей. 5 июля — 848 пачек сигарет различных наименований, плюс 320 литров бензина, залитых в тайный бак. В тот же день еще в одном автомобиле МККК — 125 пачек сигарет 5 наименований и тонна (!) бензина. Как подчёркивает ГПС, несмотря на то, что МККК по официальным каналам было сделано предупреждение, контрабанда продолжалась. В ответ азербайджанские пограничники сделали ровно то, что должны были сделать — закрыли ППП. До выяснения и нормализации ситуации.

На ереванских ТГ-помойках — уже истерика. Здесь запрет на контрабанду назвали, ну разумеется, «этнической чисткой» и еще громко верещат о том, будто бы «нигде в мире автомобили МККК не досматриваются так тщательно, как в Лачинском коридоре». Возможно. Но вряд ли еще где-либо в мире МККК умудрялся пойматься на контрабанде сигарет. Напомним еще раз: во всех случаях контрабанду находили в автомобилях МККК. За рулем сидели граждане Армении. Но даже если это была «коммерция» самих водителей — уже после первого же официального обращения МККК обязан был навести порядок. И так как это не было сделано, в Баку были вынуждены защищать свои интересы. Мобильные телефоны, запчасти для них, сигареты, топливо — все это товары, облагаемые налогом. Соглашаться на их контрабандный ввоз, пусть даже под флагом МККК, не обязана ни одна страна в мире. Тем более что нет и уверенности, что тем же путём в Карабах не провезут оружие, мины или еще что-нибудь. И если в МККК таких вещей не поняли — это уж точно не наша проблема.

Тем более не стоит пристёгивать сюда вопли о «блокаде» и прочие ужастики made in Khankandi. Во-первых, Азербайджан неоднократно предлагал и призывал переключить логистику на Агдам, что соответствует и международно признанным границам, и логике. А во-вторых, если в Ханкенди были так заинтересованы в функционировании ППП, то как минимум не стоило возить через него заведомую контрабанду. Тем более что уже не раз был повод убедиться, как на нецелевое использование Лачинской дороги реагирует Азербайджан, а «цивилизованный мир» почему-то не спешит повисать на руках у Баку и спасать мечты о «миацуме».

Но куда больше вопросов к МККК. Minval уже публиковал письмо Лачина Новрузова, находившегося в армянском плену: «Папа-мама, умоляю, вытащите меня отсюда! Я хочу жить!»

Новрузов находился в поле зрения МККК, даже письмо передали сотрудники Красного Креста, но домой не вернулся. Был убит в плену. Расследовать его смерть, как и гибель других азербайджанских пленных, МККК не счёл нужным. Никакой работы по прояснению судьбы без вести пропавших не вёл. Зато его сотрудники активно посещали в тюрьмах задержанных «по политическим статьям» и прямо инструктировали, в какие посольства им направлять жалобы и что там писать. Во время 44-дневной войны МККК тоже умудрился «отличиться». Его сотрудники — граждане Ливала — собирали разведывательную информацию для спецслужб Армении и Франции.

На Физулинском направлении МККК, запустив фейк о необходимости «эвакуации тяжелораненых», пытался затормозить азербайджанское наступление и вытащить из окружения вполне здоровых и боеспособных «зинворов». Уже после 44-дневной войны МККК занялся контрабандой, и не только сигарет и мобильных телефонов — в армянских СМИ уже проскальзывала информация, что эта организация наладила в Ханкенди неплохой бизнес — провоз одного человека на автомобиле МККК стоит от 1 до 2 тысяч долларов. Более того, в ереванском офисе МККК уже после появления пикета гражданских активистов на дороге Шуша-Лачин хвастливо заявляли, что вывезли из Карабаха около десятка иностранцев. В Баку справедливо вопрошали: это кого же МККК так срочно «вытащил» из Ханкенди, куда через тогда еще исключительно российские посты в Лачинском коридоре проезжали и профессиональные политические провокаторы, и сотрудники иранских спецслужб?

Наконец, деятельность МККК в Ханкенди вообще нелегитимна. Да, Красный Крест имеет право работать и открывать свои представительства в конфликтных зонах, находящихся вне контроля законных властей. Но даже в этом случае нужно соблюдать уважать границы и международное право. В переводе: представительство МК какая в Ханкенды должно подчиняться бакинскому офисом этой организации. Оно подчиняется ереванскому. И это не просто бюрократический вывих. Это прямое нарушение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Возможно, конечно, что в офисах МККК, будь то в Ереване или в Женеве, пребывают в полной уверенности, что уже приватизировали для себя белые хитоны, ангельские крылья и статус непогрешимости. Но в деятельности Международного Красного Креста в Азербайджане слишком много «странностей», чтобы их можно было считать просто «случайностями». И терпеть подобные выкрутасы на своей территории Азербайджан, смеем заверить, не будет. У нашей страны предостаточно вполне законных и легитимных способов ответить на все то, что творится здесь под лейблом Красного Креста.

А что до репутации этого самого Международного Красного Креста, над которой там трудились больше века – то пусть об этой репутации задумается сам Красный Крест. Пока ещё для этого есть время и возможности. Спасать эту изрядно подмоченную репутацию за счёт своих государственных интересов Азербайджан не будет.

Нурани, обозреватель