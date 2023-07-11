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Песков: В Анкаре не должны носить розовые очки

Песков: В Анкаре не должны носить розовые очки

Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Турция может ориентироваться на Запад, мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы. Здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки, нужно называть вещи своими именами», – сказал Песков журналистам.

Песков, комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран, и Москва намерена развивать диалог.

«Поэтому, еще раз повторяю, при наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам, и там, где это выгодно им», – сказал Песков журналистам.

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