Кремль заявил, что Путин с пониманием отнесся к решению Эрдогана |
Россия отреагировала на решение Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО |
Стали известны детали тайных договоренностей Путина с Пригожиным |
Армяне открыли огонь по Нахчывану, Ходжалы и Ходжавенду |
США могут разблокировать продажу F-16 Турции |
Швеция поддержит членство Турции в Евросоюзе |
В НАТО договорились о действиях на случай нападения России |
Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО |
Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта |
Главное Общество

В Азербайджане разрабатывают детекторы для исследования поверхности Луны

В Азербайджане разрабатывают детекторы для исследования поверхности Луны

В Азербайджане разрабатываются новые детекторы HardGamm и HardPix, которые будут использоваться для исследования водородного состава структур на поверхности Луны.

Эта работа проводится в сотрудничестве между Институтом радиационных проблем Министерства науки и образования, департаментом ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, а также чешским Институтом экспериментальной и прикладной физики и Университетом Западной Богемии, сообщает Report.

Микропиксельный лавинный фотодиод (MAPD-3NM) Hardgamm разработан азербайджанской командой, а электронный модуль – чешской компанией.

В этом месяце в Институте радиационных проблем была испытана первая версия детектора HardGamm. Испытания провели руководитель группы института, доктор физических наук Фарид Ахмедов, руководитель группы департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, доктор философии по физике Азер Садыгов, руководитель группы Института экспериментальной и прикладной физики Чехии Михаэль Холик и руководитель группы Университетом Западной Богемии Ондрей Урбан.

Результаты испытаний будут представлены на Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Баку будет переменная облачность
Общество

Завтра в Баку будет переменная облачность

2023/07/11, 14:06
В Центробанке рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие страховки на недвижимость
Общество

В Центробанке рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие страховки на недвижимость

2023/07/11, 13:35
Поезд Баку-Агстафа будет останавливаться в Шамкирском районе
Общество

Поезд Баку-Агстафа будет останавливаться в Шамкирском районе

2023/07/11, 13:26
В Азербайджане разрабатывают детекторы для исследования поверхности Луны
Общество

В Азербайджане разрабатывают детекторы для исследования поверхности Луны

2023/07/11, 12:55
СМИ сообщили, что задержанный в Баку афганец планировал теракт в посольстве Израиля
Общество

СМИ сообщили, что задержанный в Баку афганец планировал теракт в посольстве Израиля

2023/07/11, 12:18
Проверки в аптеках: изъято 40 упаковок лекарств, выявлены недочеты
Общество

Проверки в аптеках: изъято 40 упаковок лекарств, выявлены недочеты

2023/07/11, 10:35
Упразднен Центр Нахчывановедения
Общество

Упразднен Центр Нахчывановедения

2023/07/11, 10:00
Стражи порядка нейтрализовали в Азербайджане 395 криминальных группировок
Общество

Стражи порядка нейтрализовали в Азербайджане 395 криминальных группировок

2023/07/11, 00:07
Пашазаде настаивает на учреждении представительства УМК в Ватикане
Общество

Пашазаде настаивает на учреждении представительства УМК в Ватикане

2023/07/10, 20:20