В Азербайджане разрабатывают детекторы для исследования поверхности Луны

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В Азербайджане разрабатываются новые детекторы HardGamm и HardPix, которые будут использоваться для исследования водородного состава структур на поверхности Луны.

Эта работа проводится в сотрудничестве между Институтом радиационных проблем Министерства науки и образования, департаментом ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, а также чешским Институтом экспериментальной и прикладной физики и Университетом Западной Богемии, сообщает Report.

Микропиксельный лавинный фотодиод (MAPD-3NM) Hardgamm разработан азербайджанской командой, а электронный модуль – чешской компанией.

В этом месяце в Институте радиационных проблем была испытана первая версия детектора HardGamm. Испытания провели руководитель группы института, доктор физических наук Фарид Ахмедов, руководитель группы департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, доктор философии по физике Азер Садыгов, руководитель группы Института экспериментальной и прикладной физики Чехии Михаэль Холик и руководитель группы Университетом Западной Богемии Ондрей Урбан.

Результаты испытаний будут представлены на Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года.