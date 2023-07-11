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Байден встретится с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО

Байден встретится с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО

Президент США Джо Байден планирует провести двусторонние встречи с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО на этой неделе. Об этом пишут Politico и CNN со ссылкой на американских чиновников.

Встреча Байдена и Эрдогана была запланирована после того, как президент Турции согласился принять заявку Швеции на вступление в НАТО, пишет Politico.

На встрече с Зеленским Байден, по данным издания, постарается убедить украинского президента, что устранение бюрократических препятствий и значительные гарантии безопасности от США и некоторых союзников — это самое большое, что Киев может получить в Вильнюсе в этом году. Встреча запланирована на среду.

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