Сийярто: Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО

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Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто «техническим вопросом».

Об этом написал в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Наша позиция по Швеции тоже понятна: правительство поддерживает связь с НАТО, поэтому мы много месяцев назад представили в парламент предложение по этому вопросу. Закрытие процесса ратификации – это только технический вопрос», – отметил Сийярто.

Он также отметил, что позиция Венгрии по Украине ясна: мир в Украине нужен «как можно скорее, потому что только так можно спасти человеческие жизни».