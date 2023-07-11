Отряды Кадырова разбили в Бахмуте: десятки убитых и раненых

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Внедренный агент военного движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» сообщил о больших потерях «кадыровцев» в окрестностях Бахмута.

По его данным, отряды чеченцев «разбиты» возле города-руины, десятки убитых и раненых. По его словам, они активно бегут с позиций.

Также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57/72 отдельных мотострелковых бригад россиян.

«Будучи в заградотрядах и посылая россиян в мясные штурмы они чувствовали себя хозяевами РФ, но как все изменилось. Силы обороны Украины взяли город под огневой контроль и развязка совсем скоро…», – говорится в сообщении.

Также о больших потерях «кадыровцев» возле Бахмута сообщил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин: «Могу подтвердить, что они действительно там были. Но недолго», – указал он.

По его словам, не успели чеченские отряды приехать на позиции, как «получили» от ВСУ много 200-х и 300-х (раненых и ликвидированных).

«Скорее всего, дальше «кадыровцев» будут использовать по основному их функционалу – во второй линии и как «заградотряды». Но мы не против, чтобы их выводили в первую линию», – отметил Жорин.