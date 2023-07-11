Белый дом заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО

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Вопросы членства Турции в ЕС и вступления Швеции в НАТО не взаимосвязаны.

Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«НАТО – это НАТО. ЕС – это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров. Президент [США Джо] Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО. Так что, насколько нам известно, эти темы не взаимосвязаны», – сказал он.