Стали известны детали тайных договоренностей Путина с Пригожиным |
Армяне открыли огонь по Нахчывану, Ходжалы и Ходжавенду |
США могут разблокировать продажу F-16 Турции |
Швеция поддержит членство Турции в Евросоюзе |
В НАТО договорились о действиях на случай нападения России |
Анкара дала «добро» на передачу протокола о приеме Швеции в НАТО на ратификацию |
Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта |
Вашингтон поддерживает продолжение диалога между Баку и Ереваном |
Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко |
Главное Политика

Белый дом заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО

Белый дом заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО

Вопросы членства Турции в ЕС и вступления Швеции в НАТО не взаимосвязаны.

Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«НАТО – это НАТО. ЕС – это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров. Президент [США Джо] Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО. Так что, насколько нам известно, эти темы не взаимосвязаны», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев принял госминистра МИД Германии
Политика

Ильхам Алиев принял госминистра МИД Германии

2023/07/11, 11:00
Южно-Аразский коридор и дальнейшая самоизоляция Армении
Политика

Южно-Аразский коридор и дальнейшая самоизоляция Армении

2023/07/11, 10:40
Белый дом заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО
Политика

Белый дом заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО

2023/07/11, 10:26
Турция, Швеция и НАТО приняли совместное заявление о шведско-турецком сотрудничестве
Политика

Турция, Швеция и НАТО приняли совместное заявление о шведско-турецком сотрудничестве

2023/07/11, 09:20
Эрдоган обсудил с Мишелем активизацию связей ЕС-Турция и членство Швеции в НАТО
Политика

Эрдоган обсудил с Мишелем активизацию связей ЕС-Турция и членство Швеции в НАТО

2023/07/10, 23:18
Эрдоган, Кристерссон и Столтенберг 2 часа обсуждали вступление Швеции в НАТО
Политика

Эрдоган, Кристерссон и Столтенберг 2 часа обсуждали вступление Швеции в НАТО

2023/07/10, 22:58
Вашингтон поддерживает продолжение диалога между Баку и Ереваном
Политика

Вашингтон поддерживает продолжение диалога между Баку и Ереваном

2023/07/10, 22:23
Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко
Политика

Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко

2023/07/10, 20:51
Песков не в курсе о дате визита Путина в Турцию
Политика

Песков не в курсе о дате визита Путина в Турцию

2023/07/10, 20:37