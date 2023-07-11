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Сестра Ким Чен Ина угрожает США «шокирующими последствиями»

Сестра Ким Чен Ина угрожает США "шокирующими последствиями"

Сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон угрожает США «шокирующими последствиями», если те не прекратят проводить разведку над их страной с помощью самолетов.

Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, американский самолет-разведчик в понедельник, 10 июля, по меньшей мере восемь раз входил в восточную экономическую зону КНДР.

«В долгосрочной перспективе на этом участке произойдет шокирующий инцидент», – заявила она.

В США отреагировали такое заявление, призвав КНДР не прибегать к эскалации и «заняться серьезной дипломатией». В то же время Южная Корея вообще отрицала какие-либо факты о том, что американский самолет заходил в экономическую зону КНДР.

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