Сестра Ким Чен Ина угрожает США «шокирующими последствиями»

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Сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон угрожает США «шокирующими последствиями», если те не прекратят проводить разведку над их страной с помощью самолетов.

Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, американский самолет-разведчик в понедельник, 10 июля, по меньшей мере восемь раз входил в восточную экономическую зону КНДР.

«В долгосрочной перспективе на этом участке произойдет шокирующий инцидент», – заявила она.

В США отреагировали такое заявление, призвав КНДР не прибегать к эскалации и «заняться серьезной дипломатией». В то же время Южная Корея вообще отрицала какие-либо факты о том, что американский самолет заходил в экономическую зону КНДР.