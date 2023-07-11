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Турция, Швеция и НАТО приняли совместное заявление о шведско-турецком сотрудничестве

Турция, Швеция и НАТО приняли совместное заявление о шведско-турецком сотрудничестве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 июля вечером в Вильнюсе сделали совместное заявление о продолжении сотрудничества между Швецией и Турцией.

В рамках трехстороннего совместного механизма, созданного на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, и нового двустороннего пакта о безопасности, стороны будут проводить ежегодные встречи на уровне министров и создавать рабочие группы при необходимости, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Швеция представит дорожную карту в борьбе с терроризмом на первом заседании пакта о безопасности, чтобы полностью выполнить все элементы трехстороннего меморандума.

Швеция подтвердила, что не будет поддерживать отряды народной самообороны (YPG) и организацию FETO в Турции.

Стороны также подтвердили свою приверженность отсутствию ограничений, барьеров или санкций в торговле и инвестициях в оборонной сфере и обязались устранить препятствия.

Швеция и Турция договорились активизировать экономическое сотрудничество через совместный турецко-шведский комитет по экономике и торговле. Обе стороны будут работать над расширением возможностей для роста двусторонней торговли и инвестиций.

Швеция также подтвердила свою активную поддержку процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию таможенного союза ЕС — Турция и либерализацию визового режима.

После переговоров, Столтенберг объявил, что Эрдоган согласился ускорить направление протокола о членстве Швеции в НАТО на голосование в турецкий парламент.

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