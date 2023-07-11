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Байден доволен согласием Эрдогана на вхождение Швеции в НАТО

Байден доволен согласием Эрдогана на вхождение Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден приветствует согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на прием Швеции в НАТО.

«Я приветствую заявление, сделанное этим вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом], включая обязательство президента Эрдогана передать в парламент протокол о вступлении Швеции для скорейшей ратификации. Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе. Я жду возможности поприветствовать премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию в качестве 32-го союзника по НАТО. И я благодарю генерального секретаря Столтенберга за его уверенное руководство», – говорится в распространенном в понедельник заявлении Байдена.

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