Эрдоган обсудил с Мишелем активизацию связей ЕС-Турция и членство Швеции в НАТО

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил меры по активизации отношений ЕС и Анкары и проблему присоединения Швеции к НАТО.

«Провел хорошую встречу с президентом Эрдоганом на полях саммита НАТО. Изучили возможности по возвращению на первый план сотрудничества между ЕС и Турцией и оживлению наших отношений», – написал Мишель в твиттере.

«Мы также обсудили присоединение Швеции к НАТО», – добавил глава Евросовета.

Кроме того, Мишель выразил Эрдогану признательность за посредничество Турции в Черноморской зерновой инициативе и обеспечение ее функционирования.