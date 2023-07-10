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Эрдоган, Кристерссон и Столтенберг 2 часа обсуждали вступление Швеции в НАТО

Эрдоган, Кристерссон и Столтенберг 2 часа обсуждали вступление Швеции в НАТО

В Вильнюсе завершилась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга, на которой обсуждалось вступление Швеции в Североатлантический альянс. Как уточняет турецкий канал ТРТ, никаких заявлений по итогам переговоров сделано не было.

Встреча продлилась два часа. Она состоялась за закрытыми дверями за день до начинающегося во вторник саммита НАТО. Её инициатором был Йенс Столтенберг, который хотел попробовать переубедить Анкару в её позиции относительно членства Швеции в НАТО.

Между тем, «Радио Свобода» сообщает, что договорённость о членстве Швеции в НАТО достигнута.

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