Берн против применения кассетных боеприпасов

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Швейцария приняла к сведению решение США начать поставку кассетных боеприпасов Украине и призывает страны не применять их.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

«Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединёнными Штатами. Являясь государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его», — передаёт его слова РИА Новости.

Эльчингер подчеркнул, что неизбирательные нападения запрещены и являются «серьёзным нарушением международного гуманитарного права».