Берн против применения кассетных боеприпасов

Швейцария приняла к сведению решение США начать поставку кассетных боеприпасов Украине и призывает страны не применять их.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
«Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединёнными Штатами. Являясь государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его», — передаёт его слова РИА Новости.
Эльчингер подчеркнул, что неизбирательные нападения запрещены и являются «серьёзным нарушением международного гуманитарного права».