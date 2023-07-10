Вашингтон поддерживает продолжение диалога между Баку и Ереваном |
Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко |
Байрамов проинформировал кардинала Паролина об армянском вандализме (фото) |
Песков высоко оценил позицию Баку о недопустимости политизации спорта |
Багчы и Гаджиев обсудили региональные вопросы |
Шольц отказал Украине в поставках кассетных боеприпасов |
Члены НАТО согласились принять Украину в Альянс |
Российские войска в Бахмуте попали «в ловушку» |
Эрдоган выдвинул неожиданное условие Швеции |
Главное Политика

Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко

Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко

Между Азербайджаном и Святым престолом существуют прекрасные связи.

Об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Шейхулисламом Аллахшукуром Пашазаде.

Он отметил, что между Азербайджаном и Святым Престолом ведутся переговоры о межрелигиозном диалоге, сотрудничестве и мире.

«Я выражаю благодарность членам правительства Азербайджана. Святой Престол и Азербайджан занимают одинаковую позицию в гуманитарных вопросах, особенно в вопросах безопасности и устойчивого мира. Наше представительство в этом регионе имеет очень большое значение. Потому что на протяжении многих лет наши дипломатические отношения углублялись, и мы совместно работали над поиском прочного партнерства, в том числе мирных путей решения. В прошлом году мы отметили 30-летие дипломатических отношений между Святым Престолом и Азербайджаном», – приводит АПА его слова.

«Азербайджан как мультикультурное государство сияет очень высоко. То, что католическая церковь функционирует здесь в прекрасной гармонии, также является высоким воплощением этих ценностей», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон поддерживает продолжение диалога между Баку и Ереваном
Политика

Вашингтон поддерживает продолжение диалога между Баку и Ереваном

2023/07/10, 22:23
Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко
Политика

Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко

2023/07/10, 20:51
Песков не в курсе о дате визита Путина в Турцию
Политика

Песков не в курсе о дате визита Путина в Турцию

2023/07/10, 20:37
Байрамов проинформировал кардинала Паролина об армянском вандализме (фото)
Политика

Байрамов проинформировал кардинала Паролина об армянском вандализме (фото)

2023/07/10, 20:10
Багчы и Гаджиев обсудили региональные вопросы
Политика

Багчы и Гаджиев обсудили региональные вопросы

2023/07/10, 18:47
Си Цзиньпин назвал развитие отношений Пекина и Москвы стратегическим решением
Политика

Си Цзиньпин назвал развитие отношений Пекина и Москвы стратегическим решением

2023/07/10, 15:26
В Кремле заявили, что Россия не против дружбы Турции и Украины
Политика

В Кремле заявили, что Россия не против дружбы Турции и Украины

2023/07/10, 15:00
В Кремле ждут разъяснений Турции по поводу командиров "Азова"
Политика

В Кремле ждут разъяснений Турции по поводу командиров «Азова»

2023/07/10, 14:42
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном расширение НАТО
Политика

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном расширение НАТО

2023/07/10, 13:20