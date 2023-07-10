Кардинал Паролин: Азербайджан сияет очень высоко

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Между Азербайджаном и Святым престолом существуют прекрасные связи.

Об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Шейхулисламом Аллахшукуром Пашазаде.

Он отметил, что между Азербайджаном и Святым Престолом ведутся переговоры о межрелигиозном диалоге, сотрудничестве и мире.

«Я выражаю благодарность членам правительства Азербайджана. Святой Престол и Азербайджан занимают одинаковую позицию в гуманитарных вопросах, особенно в вопросах безопасности и устойчивого мира. Наше представительство в этом регионе имеет очень большое значение. Потому что на протяжении многих лет наши дипломатические отношения углублялись, и мы совместно работали над поиском прочного партнерства, в том числе мирных путей решения. В прошлом году мы отметили 30-летие дипломатических отношений между Святым Престолом и Азербайджаном», – приводит АПА его слова.

«Азербайджан как мультикультурное государство сияет очень высоко. То, что католическая церковь функционирует здесь в прекрасной гармонии, также является высоким воплощением этих ценностей», – отметил он.