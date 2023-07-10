Байрамов проинформировал кардинала Паролина об армянском вандализме (фото)

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Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Стороны обсудили сферы двустороннего сотрудничества и мирные усилия в регионе.

Министр также подробно проинформировал Госсекретаря Ватикана о ситуации после 44-дневной Отечественной войны, преступлениях, совершенных на освобожденных от оккупации территориях, вандализме и разрушенном культурном и религиозном наследии.

Кроме того, согласно информации МИД Азербайджана в соцсети «Фейсбук», была дана подробная информация о минной угрозе и других провокациях Армении. Было отмечено, что с начала 1990-х годов до сих пор нет информации о более чем 3 800 пропавших без вести азербайджанцах.