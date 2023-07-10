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Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото)

Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото)

10 июля находящийся с визитом в Азербайджане государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин посетил Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Пьетро Паролин посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, с уважением почтил его светлую память, сообщает «Азертадж».

Государственный секретарь Святого Престола также посетил могилы сыновей Азербайджана, ставших шехидами в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины, возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Затем гость посетил Центр Гейдара Алиева. Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал Пьетро Паролина о деятельности Центра и представленных здесь выставках.

В центре также состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина. На встрече были обсуждены текущие связи между Азербайджаном и Святым Престолом, совместные проекты в области культуры, в том числе сотрудничество между музеями и библиотеками. Во время встречи государственный секретарь Святого Престола был приглашен на Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в этом году в Баку.

Пьетро Паролин также посетил приют Сестер Милосердия Матери Терезы и католическую церковь Святой Марии в столице.

В рамках визита, который продлится до 11 июля, государственный секретарь Святого Престола проведет ряд встреч с представителями религиозных общин Азербайджана.

Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении, прошли большой путь развития, и в настоящее время политический диалог между Азербайджаном и Святым Престолом находится на высоком уровне.

Налажено эффективное сотрудничество между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева. По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой реставрация Фондом ряда исторических памятников общечеловеческого значения в Ватикане является важным вкладом в защиту культурного наследия. Реализация этих проектов еще раз подтверждает роль Азербайджана в развитии межкультурных и религиозных связей, сохранении мирового культурного, исторического и религиозного наследия.

Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото) Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото)

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Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото)
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Кардинал Паролин посетил Аллею почетного захоронения, Шехидляр хиябаны и Центр Гейдара Алиева (фото)

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