Питер Сийярто заявил, что Азербайджан – стратегический партнер Венгрии

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Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Азербайджан является целевой страной, стратегическим партнером Венгрии, где для деятельности венгерских компаний созданы прекрасные условия.

Как сообщает Report, об этом

«Несмотря на глобальные экономические трудности, экспортные показатели Венгрии в последние годы продемонстрировали отличные результаты. Наш экспорт занимает 34-е место в мировом рейтинге, хотя по численности населения мы на 95-е месте», – написал Сийярто в Facebook.

По его словам, сложные экономические условия прошлого периода ясно показали, что во многих случаях роста экспорта можно достичь путем налаживания производства в стране, куда продукция доставляется.

«Азербайджан также является одной из таких целевых стран, нашим стратегическим партнером, отношения с которым основаны на взаимном уважении. Поэтому венгерским компаниям здесь всегда предоставляются отличные условия для деятельности», – говорится в публикации.