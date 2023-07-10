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Кто делает из турок врагов для россиян? Предъявлять претензии к Турции, это не глупость…

Кто делает из турок врагов для россиян? Предъявлять претензии к Турции, это не глупость…

У русских есть пословица: «Если что-то мерещится, креститься надо». В России это устойчивое выражение приобретает совсем иные оттенки. В Первопрестольной ищут врагов везде. И география «врагов» довольно широкая. Кремль хочет все: Северный Казахстан, Южный Кавказ, Курилы, Прибалтику, ну и конечно, Украину.

Если Москва по отдельным странам экспансию пыталась проводить по-путински (мол, все должны России), с Украиной она не стала церемониться. Освободившие Европу от нацистов русские сегодня сами стали «Зиг Хайль». Но вопрос не в этом: Москва умудрилась настроить против себя всех. Даже тех, кто был лоялен к России в ходе ее агрессии в отношении Украины.

И вот сегодня в российском истеблишменте кое-что померещилось. Всегда лояльная к России Турция в одночасье стала врагом Москвы. И знаете почему: Турция передала Украине командиров бригады «Азов». Турция превращается из нейтральной в недружественную России страну, посетовал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что нахождение бойцов «Азова» в Турции было «краеугольной договоренностью» в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. «Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине», — сказал он.

Бондарев считает, что Анкару подтолкнуло на этот шаг давление со стороны Североатлантического альянса, а также фактическое прекращение зерновой сделки. «Многоликий Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ, влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана», — заявил сенатор Совфеда, назвав подобное поведение турецкого лидера «ударом в спину».

Меня удивляет то обстоятельство, что в Совфеде России заседают абсолютные глупые люди.

Бондарев говорит о связях Турции с ИГИЛ, будучи голословным. Зато есть доказательства, как Россия снабжала карабахских сепаратистов оружием.

Что же касается многоликости, господин Бондарев, обратите свой взор на своего шефа. А если серьезно, то Россия рискует потерять партнера.  Турция – не просто партнер, эта страна единственный член НАТО, которая лояльна к России.

А что касается передачи бойцов «Азов» Украине, тут уж извините. Страна, которая спонсирует наемников и головорезов, не имеет никакого права даже пищать. А вот Турцию вы потеряли…

Таким образом, за довольно короткий срок Москва добилась «невероятных успехов». Настроила против себя Казахстан, Южный Кавказ бурлит. Даже извечный форпост- Армения- поглядывает в другую сторону.

И в этой ситуации предъявлять претензии к Турции, это не глупость. Это тупость. «Азов» сражался за свою Родину.

Так что, если вам померещилось что-то, то креститься никогда не поздно. Мусульмане – толерантны…

Фарид Теймурханлы

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