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Си Цзиньпин назвал развитие отношений Пекина и Москвы стратегическим решением

Си Цзиньпин назвал развитие отношений Пекина и Москвы стратегическим решением

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений Китая и России является стратегическим выбором двух стран, основанным на коренных интересах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам китайского лидера, отношения между двумя странами постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития благодаря совместным усилиям. Си подчеркнул, что Китай готов вместе с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира.

До этого стало известно о встрече спикера Совета федерации России Валентины Матвиенко с Си Цзиньпином в КНР. По ее словам, российский лидер «тепло вспоминал» встречу с председателем КНР, прошедшую в марте в Москве. Путин передал китайскому лидеру устное послание, уточнила Матвиенко.

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