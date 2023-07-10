Эрдоган потребовал от Путина конструктивной позиции

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной реакции от российского лидера Владимира Путина по зерновой сделке, по его словам, Киев показал готовность.

Срок действия сделки оканчивается 17 июля.

«В предстоящий месяц мы ждем визита уважаемого (президента РФ Владимира) Путина. В случае реализации этого визита мы обязательно обсудим эту тему (зерновую сделку). Украина заявляет, что готова сделать зависящее от них. Я не ожидаю, что на встрече с уважаемым Путиным мы увидим другую позицию. Какую позицию показывал до сегодняшнего дня уважаемый Путин, такую и покажет. Наши товарищи продолжают обширное обсуждение темы с российскими коллегами», – сказал Эрдоган на брифинге перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе.