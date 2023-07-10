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Завтра в Баку будет сильный ветер

Завтра в Баку будет сильный ветер

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью 19-24° тепла, днем 26-31° тепла.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами грозовые, ливневые дожди, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.

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