Минобороны России показало первое видео с Герасимовым после мятежа Пригожина

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Минобороны России сегодня показало видео с начальником Генштаба и командующим Объединённой группировкой войск в зоне боевых действий на территории Украины Валерием Герасимовым. Это первое появление генерала на публике после мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня и появившихся в СМИ накануне сообщениях об отстранении Герасимова, отмечает «Радио Свобода».

Утверждается, что совещание прошло после попыток ВСУ ударить ракетами С-200 по объектам в аннексированном Крыму, Ростовской и Калужских областях 9 июля.

На видео, опубликованном Минобороны, Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова. При этом в кадре отсутствовал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Генерал также не сидел в президиуме вместе с Герасимовым, хотя является его заместителем по руководству группировкой российских войск в Украине.

Накануне британские СМИ, ссылаясь на свои источники в России, писали, что Герасимов отстранен от своих обязанностей. По версии издания, после мятежа Евгения Пригожина и возвращения освобождённых из российского плена командиров полка «Азов» из Турции в Украину, Герасимова якобы заменил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.