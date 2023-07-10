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РФ ударила авиабомбой по месту выдачи «гуманитарки» в Орехове: много погибших и раненых (видео)

РФ ударила авиабомбой по месту выдачи "гуманитарки" в Орехове: много погибших и раненых (видео)

Россияне ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале города Орехова Запорожской области Украины, есть убитые и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

«Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Одиннадцать ореховян госпитализировали с ранениями различной степени тяжести», – отмечает он.

В сообщении сказано, что Россия совершила 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Зализнычному, Новоданиловке, Ольговскому, Червоному, Малиновке. При этом отмечает, что в Новоданиловке ранение получил 65-летний мужчина – ему безотлагательно оказана медицинская помощь.

Глава Запорожской ОВА пишет о разрушении 10 гражданских объектов.

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