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США отрицают причастность к передаче Турцией Украине командиров «Азова»

США отрицают причастность к передаче Турцией Украине командиров «Азова»

США не имеют отношения к передаче турецкой стороной Украине командиров украинского батальона «Азов», которые, согласно договоренностям, находились в Турции и должны были оставаться там до завершения войны.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, передает ТАСС.

«Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган», — сказал Салливан, отвечая на вопрос, из чего исходил турецкий лидер при принятии такого решения, и пытался ли он этим послать сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

Он также добавил, что не собирается давать характеристику мотивации Эрдогана и добавил, что журналистам следует задать данные вопросы президенту Турции.

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