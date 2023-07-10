Кому продал Пашинян Путина, и кому хотят «заткнуть рты» армяне?

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Премьер Армении анонсировал очередную встречу в Брюсселе с президентом Азербайджана, но бурная внутриполитическая жизнь РА и категорическое несогласие политиков и населения со «сдачей Арцаха врагу» не дает оснований надеяться на то, что карабахская эпопея закончится скоро и мирно.

Для вывода, приведенного выше, достаточно сделать краткий обзор армянской прессы – расширенного и не требуется, поскольку проблема принадлежности «Арцаха», мнения по этому поводу непровластных армянских политиков, «простого люда» аналогичны не так давно сказанному премьер-министром Николом Пашиняном, но переигранному им довольно стремительно: «Арцах – это Армения. И точка.»

Точки, однако, не получилось: Пашинян прилюдно дал «слово мужчины» – Карабах принадлежит Азербайджану. Но «мужскую подпись» под сказанным он так и не поставил: по-видимому, боится повторения участи Чаушеску. Между тем «мировое сообщество» (кто аккуратно, а кто – не слишком) его обхаживает, убеждает, стращает, советует, обещает. И в «ближайшее время» Никол Воваевич, как он сам и анонсировал, встретится в Брюсселе с Ильхамом Алиевым.

Вряд ли это событие его радует: за любой свой шаг и за любое слово его спросят армянские «избиратели», утверждающие, что он их просто надул. Сам же Пашинян перед брюссельской встречей посетовал на то, что армяно-азербайджанские переговоры в Вашингтоне – «с точки зрения прогресса» – ощутимыми не стали, хотя «налицо определенное продвижение». Так что «К сожалению, текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию. Надеюсь, что на предстоящей встрече удастся привести в предметную плоскость зафиксированные в Вашингтоне положительные тенденции».

Армянское общество взвилось. «Голос Армении» пишет, что «Надо неустанно затыкать рты всем, кто осмеливается даже допускать мысль о включении Арцаха в состав преступного государства». А кто допускает? В Армении – исключительно депутаты от правящей партии «Гражданский договор». А вот АРФ «Дашнакцутюн» и «большинство армянского народа» призывают мир «признать право Арцаха на самоопределение».

Издание пишет, что власти, озвучивая «кощунственные заявления» (об отказе от «Арцаха»), становятся «соучастниками преступления против армянского народа и армянской государственности» и «делят со своим шефом ответственность за геноцид в Арцахе». И именно «предательская позиция правящей партии развязала Алиеву руки и предоставила агрессору все возможности реализовывать турецкую политику».

Утверждается также, что «не существует в природе ни одного документа, имеющего международно-правовую силу, в которой Арцах был бы указан в составе террористического государства под названием Азербайджан». Поэтому «Вовсе не случайно отчаянное стремление Баку добиться, наконец, подписания подобного документа, дабы заполучить имеющую юридически обязывающую силу бумажку. Хотя и в этом случае легитимность такого документа, пусть и подписанного де-факто главой Армении, в силу множества причин окажется под очень большим вопросом».

«Голос Армении» припомнил Пашиняну программу правящей партии 2021 года, в которой, в частности, подчеркивается, что главной задачей является «всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта на основе самоопределения народа Арцаха без ограничений, … народ Арцаха не может существовать в условиях подчинения Азербайджану». Но «рюкзаки» Пашиняна в полном составе делают полностью противоположное». То есть «члены правящей партии просто обманули и продолжают обманывать своих избирателей», и с них не будет снято «ни грамма вины».

Словом, акцент делается на «не легитимности» позиций властей по Карабахскому региону, поскольку 97% населения Армении считает неприемлемым «предоставление населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана», и «надо постоянно и неустанно затыкать рты всем, кто осмеливается даже допускать мысль о включении Арцаха в состав деспотического преступного государства».

Получается, «затыкать рты» следует почти всему миру, кроме Франции и ее президента Эммануэля Макрона, за которого Пашинян очень обижен, о чем еще будет сказано. «Заткнуть», по такой логике надо (как быстро меняются политические пристрастия армян!) и посла США в РА Кристину Квин, которая, как передает Lragir (заметим – ранее остро-прозападное издание), «повторяющую антиармянские тезисы Пашиняна» и заявляющую, что «верит в возможность безопасного и сытого проживания арцахцев в «Азербайджане» (кавычки арм. издания). … Мадам посол ссылается на «желание сторон»: видимо, она внимательно прочитала все заявления Никола и особенно главаря цапарских племен об армянах и Армении вообще, раз уж так глубоко поверила в светлое будущее армян в созданном русскими за счет армянских территорий и жизней «Азербайджане».

Ну а «Визит представителя США в Шуши, где он умиленно высказался о впечатляющих достижениях «Азербайджана», а также интервью посла Квин являются явной поддержкой фашистскому режиму Баку и, что важнее, отречением от основополагающих принципов международного права в целом и политики США в частности. Это удар по выпестованному образу авангарда Свободы в мире, последствия которого не заставят себя ждать».

И далее: «… американский дипломат сочла приемлемым для себя поддержать антидемократическую политику особи (Пашиняна), подвергающей свое население последовательному истреблению и нейролингвистическому кодированию. … США благословляют разнузданный волюнтаризм исполнительной власти, законодательную и судебную бутафорию. Вот смысл сказанного послом».

То же издание приводит мнение бывшего вице-спикера парламента РА Эдуарда Шармазанова, заявившего, что Пашинян «передал Карабах туркам». «Официально заявляю, – сказал он, – что Армения не признает Карабах в составе Азербайджана, это признают Никол Пашинян и хунта партии «Гражданский договор».

Тем временем армянская пресса широко освещает, как Никол Пашинян встал грудью на защиту Франции, против которой, по его словам, «Азербайджан развернул широкомасштабную пропаганду», потому что на официальных и общественных платформах Пятой республики «звучат адресные заявления и сообщения относительно незаконных действий в отношении народа Нагорного Карабаха». По его словам, целью направленной против Франции пропаганды является «предотвращение возможных адресных оценок гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе со стороны других стран». Армения и Пашинян благодарят Францию. Никол Воваевич назвал пропагандистскую кампанию Азербайджана против организаций и стран, дающих «объективную оценку» ситуации в Нагорном Карабахе и действиям Баку «частью политики этнических чисток в Нагорном Карабахе».

Параллельно Panorama.am бьет тревогу и предоставляет слово секретарю парламентской фракции «Честь имею» Тиграну Абрамяну, утверждающему, что многие армянские населенные пункты и коммуникации оказались под прямым контролем и наблюдением азербайджанской армии. «Если армянские войска отступят еще на несколько километров, – полагает политик, – Армения полностью потеряет свою жизнеспособность – от обороны до развития». А Азербайджан, с учетом его «агрессивного поведения», воспользуется очередной возможностью и в какой-то момент продвинется вперед, заняв участки, оставшиеся пустыми после отвода армянских войск, обеспечив, тем самым, «прямую оккупацию Армении». «Продолжаю утверждать, – сказал собеседник издания, – что переговоры между Арменией и Азербайджаном не о мире, а о мирной сдаче Армении».

Впрочем, в «мирной сдаче» Карабахского региона у армян есть серьезные сомнения, вернее, «бакинский режим», пишет «Голос Армении», «нагнетает в азербайджанском обществе очередную антиармянскую истерию, грозясь начать «антитеррористическую операцию» против Арцаха» и «этническую чистку в отношении народа, веками проживающего на своей родине». А «безбожники», то есть азербайджанцы, «даже придумали для планируемой операции по массовому убийству мирных жителей и их защитников претенциозное название «Гнев». Ну и, «разумеется», в роли «вдохновителя и подстрекателя» выступает Турция, потому-то место имеет «попытка окончательного нивелирования трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года».

Так что же делать в заданной ситуации? Единственно верным ответом на этот вопрос издание считает противостояние расформированию «Армии обороны НКР» – ведь, считают в Ереване, в трехстороннем соглашении «нет ни единого слова о демилитаризации Нагорного Карабаха. Следовательно, Нагорный Карабах не может быть демилитаризирован, ибо для обеспечения более надёжной защиты населения от азербайджанской агрессии приходится размещать на передней линии также местные силы самообороны».

И далее по нарастающей, хотя, все же, некоторые моменты во всех этих рассуждениях опустим из чувства, мягко говоря, такта. «Алиево-эрдогановский тандем пытается добиться ликвидации карабахских вооружённых сил, чтобы получить возможность беспрепятственно растерзать, подвергнуть этническим чисткам мирное население, что и было предпринято в ходе 44-дневного азербайджано-турецкого террористического беспредела осенью 2020 года. Выступать за разоружение Армии обороны в условиях, когда бакинский режим седьмой месяц душит в средневековой блокаде Арцах, означает поощрение геноцида».

Так что сейчас армянское население Карабахского региона более всего опасается «угрозы силового захвата Арцаха», которая «сегодня более чем очевидна. Следовательно, день ото дня, час от часу актуализируется и становится настоятельной необходимостью вопрос применения формулы «отделения во имя спасения», вывода азербайджанских войск с «оккупированных территорий Арцаха» и возвращения десятков тысяч людей в свои дома: «Лишь после этого можно будет говорить об «эпохе мира», об открытии коммуникаций и установлении добрососедских отношений».

При таких настроениях, страхах и уверенности в том, что «Арцах» – «армянская республика», переговоры, надо думать, ничего не дадут – даже если «бумажка» будет подписана в соответствии с тем, каким видит ее содержание/договоренности азербайджанская сторона.

Армяне предупреждают: «Признание территории Азербайджана в кв. км – это окончательное отречение Никола от Арцаха, от своей вины за гибель героических сынов армянского народа». Его обвиняют в том, что он «Продал, именно продал, а не предал (Путина) … за евро» и «исполнил мечту Турции» – постепенный вывод из игры России, занятой собственной войной, … (РФ) будет не до того, чтобы расшибиться в лепешку ради отрекающихся от нее армян…, отрекающихся от самих себя. … Турция движется к «Кавказской платформе» – турецкой империи».

Как видим, в создавшейся ситуации виноваты все, кроме самой Армении и ее сепаратистского региона – «Арцаха», который позволил Еревану и не только ему разыграть себя втемную. Стоила ли более чем тридцатилетняя кровавая игра свеч? Ответ, понятно, отрицательный, но понимания этого в «Арцахе» и самой Армении – нет. И вообще, как в армянской «метрополии» поворачивается язык говорить то, что она говорит в контексте «Арцах – это Армения», а Азербайджан – заклятый враг после того, как в первую очередь именно она не оставила карабахским армянам надежд на мирную жизнь. И продолжает в том же духе.

На днях в Армении праздновали День Конституции. Как в насмешку, Пашинян пафосно обратился к армянам со словами «Дорогой народ», которые он повторил не раз. Прочитав лекцию (ликбез) на тему – что такое Конституция, – премьер превознес армянскую демократию и законность (на полном серьезе), и среди прочего подчеркнул, что «Наши проблемы в сфере внешней безопасности известны каждому из вас, и здесь мы сталкиваемся с очень серьезными вызовами. В то же время я уверен, что принятая правительством повестка мира не имеет альтернативы, поскольку мир является самым надежным фактором нашего суверенитета и безопасности».

Но: «Реализация повестки мира не гарантирована по той простой (!) причине, что она зависит не только от нас, однако очевидно и неоспоримо и то, что мы должны приложить все легитимные усилия для достижения мира. В этом контексте ключевое значение имеет создание надлежащих механизмов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и признания территориальной целостности Республики Армения площадью 29 тыс. 800 кв. км.»

Интересно, каким было выражение лиц «дорого народа», когда под занавес своей речи, которая не имела ничего общего с армянскими реалиями, лидер нации посоветовал этому самому «дорогому народу»: «Читайте Конституцию Республики Армения: это небольшой, но содержательный документ, чтение которого полезно для каждого из вас, поскольку во многих случаях у граждан возникают трудности именно из-за незнания своих прав».

Ильф и Петров, будь они живы, позавидовали бы такому совету – в стиле их же саркастической пародии на советскую действительность. Но самим армянам, как их ни убеждал Никол Воваевич, перечисляя «достижения» РА, завидовать, к сожалению, нечему.

Ирина Джорбенадзе