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Главное Мир

Зеленский не исключил еще одного мятежа в России

Зеленский не исключил еще одного мятежа в России

В России, которая полномасштабно вторглась в Украину, может произойти очередной мятеж, который россияне поддержат. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил ABC News в интервью, которое было опубликовано 9 июля.

«Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция», – сказал он.

Речь об этом зашла при обсуждении мятежа Евгения Пригожина, главаря частной военной компании «Вагнер», признанной международной преступной организацией.

Президент Украины, сославшись на данные разведки, отметил, что Пригожин «стал политической фигурой», и затруднился сказать, почему мятежники остановились, не дойдя до Москвы и не встретив по пути «особого сопротивления».

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