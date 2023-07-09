Эрдоган провел переговоры с Байденом: что известно

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье по телефону с президентом США Джо Байденом членство в НАТО Украины и Швеции, двусторонние отношения и вопросы закупок американских истребителей F-16.

Данную информацию приводит администрация турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров.

«В ходе переговоров обсуждены вопросы членства Украины и Швеции в НАТО, поставок F-16, полноправной интеграции Турции в ЕС. Лидеры также договорились о встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений», – говорится в сообщении.