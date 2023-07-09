Эксперт: Возвращение командиров «Азова» – послание Эрдогана Путину

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Возвращение командиров батальона «Азов» в Украину из Турции — послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил эксперт Кёльнского университета Томас Егер.

По его мнению, президент Турции этим жестом подаёт сигнал российскому коллеге.

«Если Россия чего-то хочет от меня, она должна дать мне что-то большее», — таким Егер видит послание Эрдогана. «Это относится и к заявлению о том, что Украина сможет быть в НАТО, чему Путин не обрадуется», — отмечает политолог в беседе с Bild.

Эрдоган, по мнению Томаса Егера, может себе позволить оказывать подобное давление на другие государства, «потому что Турция настолько важна в геополитическом плане, что все стороны стараются иметь с ней достаточно хорошие отношения».