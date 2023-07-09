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Возвращение защитников «Азовстали» в фотографиях (фото)

Возвращение защитников «Азовстали» в фотографиях (фото)

Командиры обороны «Азовстали» вернулись в Украину из Турции, где они несколько месяцев жили под наблюдением после обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

На родину военных забрал украинский президент Владимир Зеленский. Турецкая сторона передала ему пятерых военнослужащих. Это Денис Прокопенко (известен под позывным Редис), который до попадания в российский плен командовал полком «Азов»; Святослав Паламар (Калина) — он был замкомандира полка «Азов»; Олег Хоменко (Апис), командовавший комендантской ротой и управлявший обороной «Азовстали»; Сергей Волынский (Волына), исполнявший обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Денис Шлега (в других источниках — Шлег), который командовал 12-й бригадой оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого.

Возвращение военных на родину стало возможным «по результатам переговоров с турецкой стороной», сообщил офис президента Украины.

Офис президента Украины также распространил кадры возвращения украинских героев на родину.

Возвращение защитников «Азовстали» в фотографиях (фото) Возвращение защитников «Азовстали» в фотографиях (фото) Возвращение защитников «Азовстали» в фотографиях (фото) Возвращение защитников «Азовстали» в фотографиях (фото)

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Турции угрожают природные катаклизмы
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