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Возвращению героев «Азова» способствовала и Чехия

Возвращению героев «Азова» способствовала и Чехия

Чехия помогла защитникам «Азовстали» возвратиться на территорию Украины из Турции. В частности, командиры летели домой на пассажирском самолете Военно-воздушных сил Чехии. Об этом говорится в Twitter премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

«Я рад, что наши ВВС помогли вернуть домой в Украину этих отважных защитников свободы из «Азовстали». Мы всегда будем рядом с тобой, Украина», – заявил премьер-министр Чехии.

Следует отметить, что этим же самолетом президент Украины Владимир Зеленский совершал свои визиты в Чехию, а затем в Словакию и Турцию.

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