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Азербайджан устами Байрамова требует наказания напавших на посольство в Иране

Азербайджан устами Байрамова требует наказания напавших на посольство в Иране

Мы требуем, чтобы виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране понесли наказание.

Об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он добавил, что официальный Баку возлагает серьезные надежды на этот вопрос. «Есть конкретные причины для приостановки деятельности нашего посольства в Иране», – заявил министр.

Байрамов отметил, что приостановка деятельности посольства Азербайджана в Иране была связана с соображениями безопасности.

«У азербайджанской стороны есть конкретные требования и ожидания в этом направлении. В ходе встречи президента Азербайджана с министром иностранных дел Ирана также было отмечено, что расследование продолжается. Конечно, азербайджанская сторона ожидает самого серьезного наказания для виновных. Но после этого, после того, как безопасность нашего посольства будет полностью гарантирована, можно будет планировать возобновление деятельности дипмиссии», – сказал он.

«Мы положительно оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в нашу страну, особенно его встречу с президентом Ильхамом Алиевым», – отметил министр.

Он добавил, что благодаря этой встрече стало возможным открыто обсудить все вопросы и темы, которые стали причиной возникновения напряженности. «Мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. В таком случае Азербайджан предпримет адекватные и взаимные шаги», – сказал министр.

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